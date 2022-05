Italia, Mancini e il consiglio a Immobile: "Deve leggere di meno..."

Fonte: ANSA

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 - Nel corso dell'intervento, Mancini ha parlato anche di Insigne e di Immobile: "Noi seguiremo tutti. Sono stati 4 anni straordinari, tutti i ragazzi vanno elogiati per quello che hanno fatto. Lorenzo ha deciso di andare in Canada, Immobile deve solo stare tranquillo e leggere meno. Il campionato d'Europa è lì, non ce lo toglierà più nessuno e resterà una grande impresa".

"La situazione del calcio italiano è quasi uguale a quattro anni fa. Speravamo che in questo tempo uscissero più calciatori e invece dobbiamo ripartire sapendo che non abbiamo grandi scelte, ma come al mio arrivo tireremo fuori qualcosa". Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, parlando al forum 'Il calcio che l'Italia merita' organizzato dal Corriere dello Sport. "Ci sono tanti calciatori, ma faticano a giocare. La prima cosa è non esonerare gli allenatori alla prima sconfitta. Se sbagliano devono poter continuare, in questa situazione possono far giocare anche di più giovani - ha continuato - E poi gli va data la possibilità di giocare a questi ragazzi nei loro campionati, non c'è alternativa a questo". Parlando di playoff e playout, VAR a chiamata e tempo effettivo ha aggiunto: "Quando ci sono delle novità penso si possa sempre provare e poi valutare se portano un miglioramento o a un peggioramento".

