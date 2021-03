Italia, Mancini: "I calciatori che andranno all'Europeo sono stati quasi tutti decisi"

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa in vista dei tre impegni degli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Queste le sue parole: "La prima gara di qualificazione (contro l'Irlanda del Nord, ndr) sarà un po' più difficile perché è la prima dopo cinque mesi. Affronteremo una squadra forte fisicamente, con tutti i giocatori che giocano in Premier League. Nel tragitto verso Coppa del Mondo non si può sbagliare e nelle prossime tre partite dovremmo cercare di fare il massimo. Giocheranno una gara ciascuno degli attaccanti centrali. C'erano dei giocatori che potevamo portare con noi come Scamacca, perché pensiamo che possa avere un grande futuro in Nazionale, ma c'è anche l'Under 21. Tutti i giocatori devono pensare di avere la possibilità di entrare in questo gruppo che comunque è già formato. I ventitré che andranno all'Europeo sono quasi tutti stati decisi, ne potranno cambiare uno o due".

SULLE ITALIANE IN EUROPA - "Mi dispiace che i club siano usciti dall’Europa, mi auguro sempre che possano arrivare in finale visto che ci giocano ragazzi della Nazionale".

