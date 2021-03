Lazio - Torino, fissata la data per il ricorso dei biancocelesti: i dettagli

Non è stata ancora risolta la questione legata a Lazio - Torino, gara che doveva disputarsi lo scorso 2 marzo ma che non si è giocata. Il Giudice Sportivo non ha assegnato ai biancocelesti il 3-0 a tavolino e la società capitolina ha deciso per questo motivo di fare ricorso. Lotito dovrà ancora attendere una settimana, per la precisione fino a lunedì 29 alle ore 12:30 quando si terrà l'incontro con la Corte Sportiva d'Appello per discutere della questione.