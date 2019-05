Italia, Mancini: "Siamo cresciuti, possiamo giocarci l'Europeo"

Torna la Nazionale, l'Italia dovrà vedersela con la Grecia, 8 giugno, e Bosnia, 11 giugno: le gare sono valide per il terzo e il quarto turno di qualificazioni a Euro 2020. A La Stampa, il ct Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Credevo ci avremmo impiegato di più, pensavo di soffrire all'inizio e invece, per merito dei ragazzi, siamo avanti. Puntavo al Mondiale, ma ora ci possiamo giocare l'Europeo. La cosa più faticosa è stare mesi senza poter allenare, mi vengono delle idee e non posso applicarle. Ci sono squadre più avanti di noi, ma nessuno ha un fenomeno. Se giochiamo un calcio offensivo, che diverta e che gratifichi, i risultati sono possibili. Noi siamo l'Italia,, possiamo fare come la Francia e la Spagna e aprire un ciclo".

