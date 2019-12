Italia, Maniero: "Immobile? La Lazio gioca per Iui, in Nazionale ha più difficoltà"

Filippo Maniero, ex attaccante, è intervenuto durante Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare dei temi del momento tra cui l'attacco della Nazionale per i prossimi europei: "Magari Mancini ha già deciso il titolare, ma da qui a giugno possono cambiare tante cose, magari c'è chi arriva meglio al finale di stagione. L'Europeo sono poche partite, devi valutare al momento chi ti dà maggiori garanzie. Ad oggi sceglierei Belotti, lo vedo più completo, sia fisicamente che tatticamente. Immobile nella Lazio ha i compagni che lo conoscono, in Nazionale è più in difficoltà".

