Italia, presentate la seconde maglie: tra i testimonial anche Ciro Immobile - VIDEO

Il tricolore al centro del petto al fianco dello sponsor ufficiale della Puma. Sarà questa la seconda maglia dell'Italia presentata proprio questa mattina sui canali social degli azzurri. Fondo completamente bianco e ai lati due righe: una verde e una rossa a simboleggiare proprio la bandiera. Tra i testimonial nel video di presentazione non poteva mancare anche il bomber della Lazio Ciro Immobile. "Più di un kit. Il kit ITALIA Indossato da 11, pensato per milioni", questa la frase che accompagna le immagini.

Più di un kit. Il kit ITALIA 🇮🇹



Indossato da 11, pensato per milioni 🇮🇹



Only See Italia 🇮🇹

Pensa solo in grande 🇮🇹



