Lazio, contro il Napoli ancora senza Inzaghi: tampone positivo per il tecnico

Simone Inzaghi non ci sarà per l'importante sfida della sua Lazio contro il Napoli in ottica Champions. Il tampone dell'allenatore biancoceleste, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è risultato ancora positivo e il tecnico sarà costretto a seguire il match dal divano di casa. Non una novità dato che dal 7 aprile sta combattendo con il Covid e ha già vissuto lontano dalla squadra le sfide contro il Verona e il Benevento. Anche senza di lui la Lazio ha ottenuto 2 vittorie, questo perché c'è grande sintonia con il vice Farris e il resto dello staff tecnico. Inzaghi terrà la riunione tecnica un paio di ore prima della partita in maniera telematica, parlerà ai suoi giocatori per trasmettergli la giusta carica. Poi sarà il campo a parlare, ma di certo, a prescindere dall'assenza del mister, le motivazioni non mancheranno.

