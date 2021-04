Napoli - Lazio, la corsa Champions passa dai "Ciro": Immobile sfida Mertens

Napoli - Lazio chiuderà questa sera alle 20:45 il programma della 32ª giornata di Serie A e sarà uno scontro diretto decisivo per la corsa Champions. In palio ci sono 3 punti fondamentali per battere una diretta concorrente e restare in scia della Juventus e dell'Atalanta, impegnata alle 18:30 contro la Roma. Nei match decisivi si fa affidamento sempre sui giocatori più importanti, ecco perché Gattuso cambierà qualcosa soprattutto nel reparto offensivo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a guidare l'attacco partenopeo sarà infatti "Ciro" Mertens che prenderà il posto di Victor Osimhen. Il belga, 134 gol in 352 partite in azzurro, sfiderà il Ciro biancoceleste, Immobile, che contro il Benevento si è sbloccato tornando nuovamente a segnare. Sono loro le certezze di Gattuso e Inzaghi e nelle partite che contano è a loro che ci si affida.