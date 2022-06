Italia, Raspadori: "Noi attaccanti in difficoltà. Germania? Ci è superiore"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio a reti bianche contro l'Inghilterra, l'Italia torna in campo domani ancora in Nations League contro la Germania. A presentare la sfida in conferenza stampa insieme a mister Mancini ci ha pensato Giacomo Raspadori. Queste le sue parole: "Per noi attaccanti il gol è la cosa più importante, viviamo per quello. Sentiamo la responsabilità ma la viviamo con equilibrio, dal punto di vista realizzativo abbiamo più difficoltà, ci sono delle fasi in cui non tutto riesce alla perfezione, poi si torna a fare quel che si vuole. Noi attaccanti dobbiamo lavorare e non vengono determinate cose serve più attenzione al dettaglio. Tanti di noi non hanno giocato insieme, queste partite ci portano più conoscenza".

La Germania è superiore all'Italia? "Si può dire sia più forte di noi, molti giocatori hanno più esperienza di noi. Hanno tante gare in più in campo internazionale. Così io dico che sono superiori, poi nel calcio bisogna andare in campo e dimostrarlo".

Muller fa tutti i ruoli d'attacco, è un giocatore moderno a cui si ispira? "Sicuramente apprezzo che qualcuno mi possa accostare a lui, al suo modo di essere in campo. Un giocatore che ho ammirato soprattutto il carisma, ha una facilità di svolgere tutti i ruoli, essere sempre di aiuto. L'ho visto tante volte in Nazionale e con il club. È fantastico da vedere".