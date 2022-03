Italia, sarà importante la gara contro la Turchia: ecco perché

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La delusione dell’Italia dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord sarà difficile da spazzare via ma da qualche parte bisogna pur ripartire. In attesa di capire quale sarà il futuro della Nazionale e del suo ct Mancini, martedì gli azzurri scenderanno di nuovo in campo per affrontare la Turchia. Una gara apparentemente priva di posta in gioco, in quanto amichevole ma in realtà non è così. In palio ci sono punti preziosi per il ranking, ai fini del sorteggio per il prossimo Europeo. Nonostante le polemiche e il pessimismo che aleggia intorno alla squadra, Roberto Mancini ha deciso di mantenere l’impegno stabilito precedentemente dalla Fifa e quindi il 29 marzo l’Italia giocherà di nuovo. La gara è in programma alle 20:45 e si disputerà in Konya, nel cuore dell’Anatolia.

