Turchia-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la tremenda batosta con la Macedonia del Nord che è costata la qualificazione ai Mondiali in Qatar, l'Italia torna subito in campo per un'amichevole, del tutto inutile, contro la Turchia che ha perso il suo spareggio con il Portogallo. Il fischio d'inizio del match è in programma martedì 29 marzo alle ore 20:45 a Konya. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 (anche in HD sul digitale terrestre e Tivùsat) e in live streaming su Rai Play.