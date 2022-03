Lazio, Kamenovic e Cabral ripartono dalle nazionali e sperano in una chance con Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Il mercato di gennaio ha portato solo due rinforzi alla Lazio, Jovane Cabral e Dimitrije Kamenovic. Allo stato attuale però, definirli “rinforzi” è azzardato dal momento che il serbo non ha mai messo piede in campo al massimo in panchina, mentre l’ex Sporting da quando è arrivato ha giocato solo 72 minuti tra campionato e Europa League con Udinese e Porto. Nonostante i due si allenino e siano sempre a disposizione della squadra, non riescono a convincere mister Sarri. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sia Kamenovic sia Cabral hanno lasciato Formello perché impegnati con le rispettive nazionali: Serbia e Capoverde. Con la maglia della selezione però hanno un rendimento diverso tanto da essere impiegati entrambi dal primo minuto in campo. E, mentre il Capoverde di Cabral si è arreso contro il Liechtenstein incassando una pesante sconfitta, la Serbia U-21 di Kamenovic è uscita vincitrice dal match contro la Macedonia del Nord proseguendo così la qualificazione agli Europei. Ciò che si augurano entrambi è che al rientro nella Capitale possano convincere Sarri così come hanno convinto i rispettivi ct e sperare in una chance.

