Italia – Spagna, stasera la presentazione della nuova maglia azzurra

In occasione della gara di stasera tra Italia e Spagna, gli azzurri sfoggeranno la nuova maglia ideata da Puma. Una maglia particolare realizzata con un tessuto innovativo ULTRAWEAVE, ideato appositamente per ottimizzare le performance dei calciatori essendo leggero e consentendogli maggiore abilità nel movimento. Questa maglia sarà indossata dagli azzurri solo nelle partite di Nations League e anche dalla Nazionale Femminile nelle gare di ottobre.

IL COMUNICATO FIGC - "ULTRAWEAVE, nato a seguito di anni di importanti test con atleti PUMA, è un tessuto estremamente leggero, ingegnerizzato per ottimizzare la performance. La maglia ha un telaio di base di soli 72 grammi, con un’estrema riduzione del peso ottenuta grazie al tessuto in woven caratterizzato da un’elasticità meccanica a 4 direzioni che rende giocatori e squadre PUMA più veloci e dinamici.

Il tessuto in woven presenta una struttura ripstop bidimensionale che assicura resistenza, mentre migliora il movimento del giocatore e riduce radicalmente il peso. Un ulteriore calo del peso è ottenuto grazie a un motivo realizzato appositamente per ridurre il numero di pannelli, dai 4-8 del design convenzionale a 2 pannelli principali, riducendo così anche il numero di cuciture e punti all’interno della maglia. Inoltre, la maglia ULTRAWEAVE presenta una nuova tecnica di stampa per gli stemmi di squadre e federazioni”.“.

