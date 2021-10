Michetti, candidato sindaco: "Corsia preferenziale per gli stadi di Lazio e Roma"

Non è ancora stato eletto il nuovo sindaco di Roma che prenderà il posto di Virginia Raggi, quel che è certo è che chiunque siederà in Campidoglio dovrà prendere in considerazione anche il tema sempre molto dibattuto degli stadi di Lazio e Roma. Proprio su questo argomento il primo a esporsi è stato Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra: "Se le squadre di calcio di Roma ci presenteranno un progetto che crea occupazione permanente che riqualifica un territorio, che introita risorse nuove per la città, faremo una corsia preferenziale sia per la Roma che per la Lazio".

