Nations League, è il giorno di Italia-Spagna: come funzionano le fasi finali

Nella seconda sosta della stagione va in scena la Nations League. In questa manciata di giorni verrà assegnato un altro importante trofeo. In lizza per conquistarlo ci sono ben quattro squadre. Questa sera, ore 20:45, riflettori accesi a San Siro per la prima delle due semifinali. L'Italia, infatti, ospita la Spagna nella 'rivincita' della semifinale di Euro 2020. Mancini, privo di Immobile, deve ritoccare il suo attacco. Toccherà molto probabilmente a Lorenzo Insigne come falso 9. Giovedì 7 ottobre, allo stesso orario, va in scena la seconda sfida tra Francia e Belgio direttamente dall'Allianz Stadium di Torino. Le due vincenti si sfideranno nella finalissima per il primo e secondo posto, in programma il 10 ottobre ore 20:45 a San Siro. La finale terzo e quarto posto si disputerà lo stesso giorno ma alle ore 15 nello stadio della Juventus. Si gioca in gara secca: in caso di parità, si giocano eventuali supplementari e rigori. La Nazionale italiana vuole scrivere un altro pezzo di storia in questo 2021.