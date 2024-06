Italia, Spalletti: "Contro la Turchia un cambio in porta e uno in attacco"

TUTTOmercatoWEB.com

Primo test importante per l'Italia in vista dell'inizio dell'Europeo 2024 che prenderà il via il prossimo 14 giugno. Gli azzurri, domani 4 giugno, scenderanno in campo nell'amichevole contro la Turchia e nella conferenza stampa delle vigilia il ct Spalletti si è così espresso: "Convocazioni? Non è facile, mi è dispiaciuto già lasciare a casa qualcuno che poi richiamerò. E' il lavoro che poi determina come tu affronterai la partita".

Su Fagioli: "Fagioli l'ho convocato perché mi faceva piacere portarlo, sono stato richiamato per averlo portato. Poi per lui questi giorni sono fondamentali, deve dare le risposte. Poi si dice sempre che i giocatori sono sempre stanchi... Lui si è sempre allenato, è fresco! E' tutto monitorato, sappiamo quanti metri ha fatto e in quanto tempo. Non è questione di simpatia, io ho i dati per valutare e lui ha fatto tutti gli allenamenti".

Sulla formazione invece: "Domani con la Turchia Retegui centravanti e Vicario in porta".