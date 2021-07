Italia, Spinazzola rassicura sui social: "Tornerò presto, ne sono sicuro" - FOTO

Il suo infortunio è stata l'unica nota stonata della sfida di ieri tra Italia e Belgio. Gara in cui gli azzurri sono riusciti ad andare due volte in gol e a strappare il pass per la semifinale di Euro2020. Leonardo Spinazzola, uscito dal campo in lacrime, è tornato sui social all'indomani del match. "Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che torneró presto! Ne sono sicuro!", ha scritto su Instagram il calciatore della Roma.

