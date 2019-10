Italia U21, battuta l'Armenia grazie ad un gol di Scamacca

L'Italia Under 21 di Nicolato si impone di misura sull'Armenia nella gara valida per la qualificazione agli Europei di categoria. I padroni di casa sono stati battuti per 1-0 grazie a una rete segnata dal giovane attaccante dell'Ascoli Scamacca (in prestito dal Sassuolo). Gli azzurrini con questa vittoria raggiungono quota 7 punti in tre partite e superano in classifica l'Islanda, posizionandosi al secondo posto. In testa c'è ancora l'Irlanda, a quota 10 (ma con una gara in più disputata). La difesa si conferma ancora invalicabile, l'Italia con sei reti segnate e zero subite, è l'unica formazione del girone ad aver mantenuto sempre inviolata la sua porta.

NESTA: "ALLENARE LA LAZIO E' UN SOGNO"

CALCIOMERCATO LAZIO, IPOTESI SALERNITANA PER ANDERSON

TORNA ALLA HOMEPAGE