Italia Under 17, i convocati: presenti quattro giocatori della Lazio

L'Italia Under 17 ha diramato la lista dei convocati per la doppia amichevole con la Svizzera. Sono presenti quattro giocatori della Lazio, confermati dopo le pre convocazioni. I quattro ragazzi convocati sono: il portiere Federico Magro, il difensore Alessandro Milani, il centrocampista Antonio Troise e l'attaccante Diego Brasili. I match sono previsti per mercoledì 11 e venerdì 13 agosto. La prima sfida si terrà al "Mario Rigamonti’ di Lecco alle ore 17.00, mentre il secondo sarà di scena in mattinata al "Campo ai Saleggi’ di Losone nel Canton Ticino. Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri

Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Paolo Raimondi (Inter)



Difensori

Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Anicet Grieco (Inter), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino)



Centrocampisti

Bruno Kevin (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Tommaso Ricordi (Inter), Antonio Troise (Lazio)



Attaccanti

Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma ), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma), Alessio Vacca (Juventus).

CLICCA QUI per tornare in HOME PAGE

Fares escluso dal ritiro: il retroscena

Basic aspetta Tare