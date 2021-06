Italia, Vialli e Gravina incensano Immobile: "Importante celebrare la Scarpa d'Oro"

L'Europeo è alle porte. Domani l'Italia di Roberto Mancini farà il suo debutto nella gara contro la Turchia. Intanto questa sera sul Rai1 è andata in onda un'altra puntata del format Vivo Azzurro, che racconta l'avvicinamento degli azzurri alla competizione, in cui c'è stata una vera e propria celebrazione di Ciro Immobile. Prima le bellissime parole di Vialli: "Volevo dedicare due parole a Ciro Immobile, la Scarpa d'Oro. Un riconoscimento molto importante perché è il coronamento di un percorso non solo personale, ma anche della squadra. Capisco cosa vuol dire giocare come lui, mi rivedo in lui. Io poi correvo molto sul campo perché dovevo correre anche per Mancini... ". Poi anche quelle del presidente della Figc Gravina: "Siamo qui. Arrivano momenti importanti. Ed è importante celebrare la scarpa d'oro, Ciro Immobile". Bellissimi pensieri per un grandissimo giocatore che spera ora di lasciare il segno anche in Nazionale.

