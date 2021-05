Jacobelli: "Inzaghi all'Inter? Ha dimostrato di essere tra i migliori"

Simone Inzaghi è pronto per diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico lascerà dopo cinque anni la Lazio e inizierà la sua avventura in nerazzurro. Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato a Sky Sport 24 la sua scelta applaudendo la società lombarda. Ecco le sue parole: "Una sfida meritata. Inzaghi ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti della squadra tecnica italiana. Non dimentichiamo i trofei alzati in anni di predominio della Juventus. Chiaro che intenda cogliere quest'opportunità, sa benissimo quali tipo di impegni l'attendano. È stata la scelta migliore, un grande colpo di Marotta".