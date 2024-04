Juve, Danilo avverte la Lazio: "Il nostro piano è molto chiaro"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Danilo, capitano della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo il 2-2 ottenuto in casa del Cagliari: "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza della Juventus. Abbiamo avuto poi il carattere per riprenderla, ma non può bastarci. Non ci possiamo comunque permettere di giocare un primo tempo come quello di oggi. La nostra è stata di alti e bassi, in particolare dopo le gare contro Empoli e Inter. Dobbiamo solo lavorare e stare uniti con l'idea di puntare ad arrivare in finale di Coppa Italia. Nell'intervallo ci siamo parlati e ci siamo detti che la responsabilità è solo nostra. Siamo noi che andiamo in campo. Rigore o non rigore è comunque nostra responsabilità. Nella ripresa siamo tornati in campo più cattivi e sporchi e abbiamo ripreso la partita".