Juve, Ramsey: "Cerco di tenermi in forma, ma mangio troppi biscotti per bambini"

"Seguo un programma di fitness che mi è stato mandato dallo staff della Juventus per tenermi in forma per quasi tutti i giorni. Ma non è lo stesso dell'allenamento che si fa di solito e tantomeno di quello che si fa per preparare le partite". Così Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, parla della sua 'clausura' forzata a causa dell'emergenza coronavirus. "Quando ti alleni con costanza non ti preoccupi di prendere peso perché non c'è modo. Adesso è difficile perché mia moglie ama cucinare - racconta al tabloid inglese The Sun - e io amo mangiare, quindi questa non è una buona combinazione di fattori". "Quando ci alleniamo tutti i giorni e ci sono partite sono molto attento e severo con me stesso, ma ora è difficile. Mangio tanti biscotti per bambini - rivela Ramsey - lo faccio solo quando vado a bere una tazza di tè. Per questo spero di uscire presto da questa situazione e tornare alla vita normale, perché è difficile vivere così".