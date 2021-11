Juventus, Allegri: "Dybala vuole esserci. Assenza di Immobile? Il Napoli di Sarri..."

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da tuttojuve.com: "Domani si affrontano le due squadre che negli ultimi due anni si sono divisi i trofei. È una bella sfida tra due squadre che galleggiano in zona quarto posto. È la partita dopo la sosta quindi difficile e importante. Ho visto solo i giocatori europei perché i sudamericani sono arrivati un po in ritardo. Sulla formazione non so nulla e dopo capirò chi verrà a Roma. Dybala? Ieri non ha fatto allenamento. Oggi proverà a fare un allenamento dopo una settimana, lui vuole giocare. Non ha problemi ma con il polpaccio bisogna stare attenti".

PASSATO SARRI - "La Juventus una squadra allenabile? Maurizio (Sarri, ndr) qua ha vinto uno scudetto. Lui è un ottimo allenatore e ha fatto un buon lavoro qui. Questo dovete chiederlo a lui per me ogni squadra è allenabile. Rientri post-nazionale? Kean ha lavorato bene ed è a disposizione. Rabiot ha giocato bene e segnato in nazionale. Come sempre accade quando tornano dalle nazionali alcuni sono contenti e altri no. Adesso c'è il campionato e alle nazionali penseranno a marzo".

RAMSEY - "Dovrò valutare perché ieri ha avuto un risentimento al flessore durante l'allenamento e dovrò valutare se portarlo a Roma. Diversità di rendimento in nazionale di Ramsey e Rabiot? Rabiot prima del Covid aveva fatto bene e poi ha avuto bisogno di tempo. Ramsey ha avuto dei problemi fisici che l'hanno condizionato. Bernardeschi non lo avremo per 15/20 giorni. Quest'anno stava facendo bene e speriamo che continui a fare così quando tornerà a disposizione".

GIOCARE SENZA IMMOBILE - "Cosa chiederò a Chiesa? Di fare gol. Sarri ha costruito il suo Napoli senza centravanti spero lo faccia dalla prossima partita".

