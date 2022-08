Juventus - Atletico annullata per attacchi in Israele: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus - Atletico Madrid non si giocherà, questa la decisione dei due club. Il motivo della sospensione del match, che si sarebbe dovuto tenere a Tel Aviv domani, 7 agosto 2022 alle ore 20:45 riguarda degli episodi di violenza che si stanno abbattendo sul manto di Israele. Come riporta alfredopedullà.com, nelle scorse ore, infatti, come riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, una serie di missili sparati dall’esercito israeliano ha causato almeno otto vittime. Tra questi una bambina di cinque anni, e 44 feriti, questo il bilancio diffuso dal ministero della Salute palestinese. Questo ovviamente non garantisce le condizioni di sicurezza per far disputare il match, ecco cosa recita il comunicato dell'Atletico: "In seguito all'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (organizzatore della partita), la Juventus e l'Atletico Madrid comunicano che l'amichevole tra le due squadre, che si sarebbe dovuta svolgere in Israele questa domenica al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata"

JUVENTUS - Anche il club bianconero tramite un comunicato stampa ha sottolineato la notizia: "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni."