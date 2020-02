Juventus, Buffon: "Scudetto? La Lazio potrebbe far più paura dell'Inter..."

Gianluigi Buffon è stato il protagonista del primo servizio de Le Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis, inviati del programma di Italia1, hanno intercettato il portiere della Juventus per parlare della battuta fatta dopo la gara con il Milan a un tifoso cinese. Il "Non vieni da Whuan vero?", ha smosso la comunità asiatica e così i due hanno voluto organizzare uno scherzo all'estremo difensore. Il giocatore bianconero, pensando di leggere delle scuse, ha in realtà detto di scommettere sul successo dei piemontesi in Champions. Nel corso dell'intervista, Buffon ha parlato anche della lotta per lo Scudetto e alla domanda se temesse più l'Inter o la Lazio per il tricolore ha risposto così: "Se l'Inter dovesse andare avanti in Europa League probabilmente direi che la Lazio, giocando solo la domenica, potrebbe fare più paura".

LAZIO, IL PARTY PER I 30ANNI DI IMMOBILE

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE