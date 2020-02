FORMELLO - Lazio, altri test tattici: Jony prova a strappare la conferma

FORMELLO - Altre prove tattiche anti-Genoa, Simone Inzaghi prepara nel dettaglio la trasferta di Marassi. La settimana intera a disposizione permette di approfondire lo studio della squadra di Nicola. Analisi video e poi movimenti testati all’infinito al Fersini. Tutti in gruppo tranne Lulic, fuori per un infortunio alla caviglia sinistra (domani nuovi controlli), e Lukaku, possibile arma a gara in corso visto il forfait del capitano. Il belga continua però ad allenarsi a singhiozzo saltando almeno una seduta ogni sette giorni. A sinistra dovrebbe essere confermato Jony: lo spagnolo è stato impiegato dall’inizio contro Parma e Inter.

SOLUZIONI. L'alternativa è lo spostamento di Marusic sulla corsia mancina come avvenuto nel secondo tempo di domenica scorsa. Ma il montenegrino stamattina si è mosso soltanto sulla destra alternandosi a Lazzari. Ballottaggio aperto tra i due. Così come quello in attacco tra Correa e Caicedo: stavolta potrebbe spuntarla il Tucu, fuori dal blocco dei titolari dal derby con la Roma (26 gennaio). In difesa il dubbio è tra Patric e Bastos. L’ex Barcellona è favorito nella corsa alla maglia lasciata libera da Luiz Felipe, squalificato per il giallo preso nella ripresa con l’Inter. In diffida ci sono altri cinque calciatori: Acerbi, Cataldi, Lazzari, Immobile e Caicedo.