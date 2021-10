Juventus, colpo in casa Dybala: ladri in azione mentre lui era in Russia

Colpo in casa di Paulo Dybala mentre l'attaccante della Juventus, insieme al resto della squadra, era in Russia per la sfida di Champions League contro lo Zenit. I ladri, riporta gazzetta.it, sarebbero entrati nella sua villa, situata tra Torino e Moncalieri, nella notte tra martedì e mercoledì, forzando una finestra al piano terra. L'allarme sarebbe stato dato dalla vigilanza privata che ha sotto controllo la zona, che aveva notato movimento all'interno dell'abitazione mentre l'argentino era assente. Non sarebbe stata ancora stimata la refurtiva, ma nel bottino dovrebbe esser finita anche la collezione di orologi dello stesso Dybala. Si allunga in questo modo la lista dei furti subiti dai calciatori bianconeri: nel gennaio scorso era accaduto a McKennie, mentre era in campo per la gara di Coppa Italia contro la Spal.

