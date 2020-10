Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Continuano ad emergere i positivi nel mondo del calcio soprattutto ora che molti giocatori sono impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali. Il Covid ha colpito anche Cristiano Ronaldo, ora in ritiro con il Portogallo. A renderlo noto il quotidiano portoghese Record e anche la federazione portoghese che assicura: "Sta bene, è asintomatico e in isolamento".

