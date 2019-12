Juventus, i convocati di Sarri per la finale di Supercoppa contro la Lazio

Al termine dell’allenamento odierno e prima di prendere l’aereo che, in serata, porterà la Juventus a Riyad, sul sito ufficiale dei bianconeri è stato pubblicato l’elenco dei giocatori convocati da mister Maurizio Sarri per la sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 17.45. Di seguito, la lista completa: “La Juventus ha terminato l'allenamento di oggi, e sta per decollare alla volta di Riad: domenica sarà Supercoppa Italiana. Ecco i convocati di Mister Sarri; nell’elenco dei convocati figura anche Giorgio Chiellini. Il difensore non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale. 1. Szczesny; 2. De Sciglio; 3. Chiellini; 4. De Ligt; 5. Pjanic; 7. Ronaldo; 8. Ramsey; 10. Dybala; 11. Douglas Costa; 12. Alex Sandro; 13. Danilo; 14. Matuidi; 16. Cuadrado; 19. Bonucci; 20. Pjaca; 21. Higuain; 23. Emre Can; 24. Rugani; 25. Rabiot; 28. Demiral; 30. Bentancur; 31. Pinsoglio; 33. Bernardeschi; 77. Buffon".

