CIES, bilanci calciomercato 2010-19: la situazione della Lazio

L’ultimo studio del CIES prende in considerazione i cinque maggiori campionati europei e, dunque, le squadre sempre presenti nella massima serie nel periodo tra il 2010 e il 2019. La graduatoria è stata stilata a partire dal saldo tra i giocatori acquistati e quelli ceduti nell’arco di questi nove anni. In vetta c’è il Lille, con un discreto più 250 milioni di euro. In fondo, invece, c’è il Manchester City con quasi 1,1 miliardi spesi, il Psg con 900 milioni e United a 832. Tra gli esempi positivi, invece, il Genoa è secondo in questa speciale classifica, con un +193 milioni ricavati dalla differenza acquisti/cessioni. In attivo anche l’Udinese, con un +168 milioni, molti dovuti all’inizio del decennio, quando la squadra era in orbita Champions e venivano venuti Sanchez, Inler o Handanovic. In negativo tutte le altre, a partire dalla Fiorentina, in sostanziale pareggio. Lazio e Roma sono molto vicine, tra i -56 degli uomini di Lotito e il -69 dei giallorossi. Molto in giù Inter, Juventus e Milan, con un passivo rispettivamente di -391, -414 e - 439. Di seguito, la situazione delle maggiori squadre della Serie A:

Genoa +193;

Udinese +168;

Fiorentina -1,8;

Lazio -56;

Roma -68,9;

Napoli -161, 9;

Inter -391,1;

Juventus -413,7;

Milan - 438,8.

