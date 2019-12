Supercoppa, Al-Masri (Al Arabiya): "Ospitarla un passaggio fondamentale per l'Arabia Saudita"

Tre edizioni della Supercoppa in cinquenni. Dopo la finale tra Milan e Juventus giocata a Gedda lo scorso anno, che provocò non poche polemiche per le discriminazioni sessuali legate all’accesso allo stadio, Riyad si prepara ad accogliere la sfida tra i bianconeri e la Lazio. Una grande opportunità per l’Arabia Saudita che da pochi mesi si è aperta anche al turismo internazionale piano di sviluppo socio-economico Saudi Vision 2030. "Per le generazioni giovani è importante, adesso hanno la chance di diventare star. Adesso la Supercoppa è un passaggio fondamentale: toccano con mano un sogno, vedono che il calcio può diventare una professione e qualcosa di vero. Che i sogni si possono realizzare", racconta a tuttomercatoweb.com il responsabile della redazione di Al Arabiya Sports, Waheed Rizk Al-Masri. "Avere la Supercoppa per l'Arabia – prosegue - è importantissimo, dopo quella di gennaio a Jeddah. Stavolta è a Riyad, nella Capitale, e questo enfatizza l'Arabia come stato che attrae molti eventi. Ha ospitato la Formula E, il wrestling, basket, golf, pallamano, tanti eventi. E' un passaggio importante per l'Arabia attrarre tifosi e soddisfare i tifosi che vivono qui". Un commento anche sul lato tecnico: "Sarà una gara interessante a mio avviso. La Juventus, in questa stagione, ha perso solo una partita e lo ha fatto contro la Lazio. Domina il calcio italiano da tanti anni ma i biancocelesti hanno già interrotto la striscia di risultati della Juventus allo Stadium. E' una squadra importante quella di Inzaghi, che è un tecnico di livello".

SUPERCOPPA, LLSN E' IN ARABIA SAUDITA

RIYAD, LA LAZIO INCONTRA I TIFOSI LOCALI

