Juventus, Kostic arriva a Torino accompagnato da un ex Lazio: ecco chi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In queste ore Filip Kostic è arrivato a Torino per iniziare ufficialmente l'avventura con la maglia della Juventus. Nel video condiviso dal club bianconero sui social si vede - oltre all'ex Eintracht Francoforte - una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Filip Djordjevic che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è diventato collaboratore dell'agente Lucci, procuratore, tra gli altri, proprio di Kostic. Lui stesso avrebbe curato l'affare che ha portato il serbo in bianconero.

Filip Kostić è atterrato a Torino 🛬 pic.twitter.com/REqIHsPSVn — JuventusFC (@juventusfc) August 11, 2022

