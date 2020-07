Juventus - Lazio, Alex Sandro: "Anche loro vogliono lo Scudetto, dobbiamo vincere"

Juventus e Lazio, antagoniste in questa stagione, si apprestano a scendere in campo. Ai microfoni di Sky è intervenuto il bianconero Alex Sandro: "Ogni partita è importante, sia questa che la prossima. Sappiamo che anche loro vogliono lo Scudetto, dobbiamo entrare in campo per vincere e fare una buona prestazione. I risultati delle altre sono stati buoni per noi, ora è difficile avere una squadra al top della forma fisica. Siamo fortunati ad avere tanti giocatori che possono fare la differenza".