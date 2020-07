Juventus - Lazio, Milinkovic: "Proveremo a conquistare un risultato positivo"

Juventus - Lazio non varrà lo scudetto, ma per la squadra di Inzaghi ha comunque un valore importante visto che fare punti questa sera vorrebbe dire assicurarsi il quarto posto che significherebbe Champions League dopo 13 anni.

Davanti le telecamere del canale ufficiale biancoceleste, Milinkovic ha presentato così il match: "Abbiamo preparato bene questa partita, proveremo a tornare a casa con un risultato positivo nonostante le tante assenze. Abbiamo perso qualcosa nelle ultime gare, ma ci sono in palio ancora punti per ripartire. Immobile? Ci aiutiamo a vicenda da inizio campionato perché i suoi gol aiutano tutta la squadra. Cercheremo di dargli una mano per farlo laureare capocannoniere".

SKY - Ai microfoni di Sky Sport, il serbo ha poi aggiunto: "Non vedevamo l'ora di venire qui e giocarcela con la Juve. Abbiamo perso punti, ma abbiamo lo stesso una gran voglia di vincere oggi. Scudetto svanito? Non ci siamo ancora dati per sconfitti e già da oggi proveremo a vincere tutte le gare. Poi vedremo alla fine dove saremo arrivati".

Juventus - Lazio, Inzaghi perde anche Lukaku poco prima del match

Lazio, Marocchi: "Preparazione atletica sbagliata, errori evidenti a tutti"

http://TORNA ALLA HOME PAGE