Juventus - Napoli, nessuno stop dalla ASL: "Ora massimo rispetto misure"

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Decisione confermata, nessuno stop dalla ASL: Juventus - Napoli si giocherà regolarmente. Tra pochi minuti è prevista la partenza degli azzurri direzione Torino. La nota dell'azienda sanitaria locale: "In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021. È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell'acclarato focolaio di positività che tra l'altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio".

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Tra pochi minuti ci sarà l'ufficialità della partenza o meno del Napoli verso Torino. Dopo il pessimismo di qualche ora fa, secondo repubblica.it la ASL Napoli1 Centro non avrebbe impedito la trasferta della squadra azzurra che a questo punto dovrebbe scendere regolarmente in campo contro la Juventus allo Stadium domani alle 20,45. L'allenamento della mattinata a Castel Volturno è andato in scena secondo i programmi.

Juventus - Napoli non s'ha da fare. E come successo quasi un anno e mezzo fa anche stavolta l'intervento della ASL Napoli1 Centro rischia di impedire la disputa della partita nella data stabilita. Se condo quanto riportato da Radio Kiss Kiss l'azienda sanitaria locale napoletana ha avviato l’indagine epidemiologica e, considerando che nell'ultimo giro di tamponi sono emerse altre due positività (Meret e un membro dello staff), dovrebbe impedire la trasferta dei partenopei a Torino. Al momento il Napoli ha sei giocatori positivi, Osimhen (che è rimasto in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret e Boffelli, più il tecnico Spalletti, due membri dello staff tecnico e un magazziniere.