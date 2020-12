Juventus - Napoli, Tacchinardi: "Stupito dal silenzio delle altre società"

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio, tornando sul ricorso vinto dal Napoli per la partita contro i bianconeri: "Se la Asl non ti fa partire perché sei così a rischio, nessuno deve andarsene a casa sua ma devi metterti in una bolla. I giocatori del Napoli invece in quella occasione tornarono a casa. In questa vicenda, sinceramente, ha stupito il silenzio delle altre società".

GLI AUGURI DI NATALE DE LALAZIOSIAMONOI.IT: IL VIDEO

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO CERCA UNA SOLUZIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO