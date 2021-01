Juventus, tegola per Pirlo: nei primi 45' perde due giocatori per infortunio

I primi 45 minuti del match tra Sassuolo e Juventus sono finiti a reti inviolate ma non sono mancati i colpi di scena e le brutte nozitize per Pirlo. In venti minuti infatti l'allenatore dei bianconeri ha dovuto riunciare a McKennie che ha alzato bandiera bianca per infortunio, di cui ancora non si conosce l'entità. Poco dopo è stato il turno di Dybala, toccato duro da Ferrari e costretto ad abbandonare il campo. Allo scadere entrataccia di Obiang su Chiesa, il primo viene espulso dal direttore di gara e il secondo rimane in campo zoppicando fino al termine della prima frazione di gioco ma difficilmente potrà continuare il match. Insomma allarme rosso per Pirlo che ai giocatori out per Covid ora dovrà aggiungere anche gli infortuni di questa sera.

