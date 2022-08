La Gazzetta titola: "Un mare di gol", ma dimentica il capocannoniere in carica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un mare di gol". È questo il titolo che campeggia sulla copertina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In primo piano, poi, le foto di Osimhen, Di Maria, Lukaku, Dybala e Leao. La scelta del quotidiano ha sorpreso i tifosi della Lazio che, in una copertina che aveva il chiaro intento di omaggiare i bomber della Serie A in vista dell'inizio della stagione, si aspettavano di vedere il capocannoniere in carica, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, che alla fine della scorsa stagione si è aggiudicato per la quarta volta il primo posto nella classifica dei marcatori più prolifici, è l'assente d'eccezione. Il motivo, al momento, resta un'incognita.

TORNA ALLA HOMEPAGE