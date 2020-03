La Lazio e il taglio stipendi: quanto risparmierebbe Lotito

La Juventus ha fatto come Mosè, ha aperto le acque e ha tracciato la strada da seguire per il taglio stipendi. Il club bianconero è stato il primo a mettere in atto la riduzione degli ingaggi dei suoi calciatori, un accordo storico che ora potrebbe fare da modello per il resto d'Italia e d'Europa. Il presidente Agnelli ha anticipato anche la riunione tra la Lega e l'Aic, dalla quale domani emergerà ufficialmente il piano per congelare gli stipendi. Adesso la tavola rotonda riguarderà solo i calciatori delle restanti 19 squadre, Juve esclusa.

TAGLIO STIPENDI LAZIO - La situazione d'emergenza scatenata dalla pandemia del Coronavirus ha posto la condizione, ragionare sul taglio dei compensi dei giocatori (e dello staff, la Juve ha fatto così) è diventato fondamentale. Ovviamente ha aperto anche fratture fra le parti, scoperto fazioni e punti di vista. Ma tutto ormai sembra indirizzato verso un'operazione necessaria. Seguendo il "modello Juve" e guardando al monte ingaggi netto, si può calcolare quanto risparmierebbe la Lazio se operasse come i bianconeri (che dal taglio hanno risparmiato circa 90 milioni di euro). Gli stipendi complessivi pagati in un anno dalla società biancoceleste ammontano a 40 milioni di euro netti. Ciò significa che al mese, mediamente, la Lazio spende di ingaggi ai propri calciatori 3,3 milioni. Se Lotito dovesse fare come ha fatto la Juventus e quindi tagliare le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno, risparmierebbe 13,3 milioni. Al contrario, se seguisse il modello Barcellona, che partirebbe dal 14 marzo per ridurre gli ingaggi, dovrebbe tagliare il 30% del monte ingaggi e quindi 12 milioni netti. A breve, comunque, lo sapremo, quando Lega e Aic avranno deciso. Nel frattempo, la Lazio può ragionarci su.

