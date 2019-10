La Lazio insegna anche cultura: da oggi le prime lezioni per i giovani talenti

Calcio e cultura si incontrano alla Lazio. Oggi, come riporta la rassegna di Radiosei, suonerà la campanella a Formello per le ore 15. Studio e formazione per i talenti del settore giovanile biancoceleste, che inizieranno il loro percorso nel nuovo progetto voluto dal presidente Claudio Lotito e concretizzato da Anna Maria Nastri, responsabile dello sviluppo dei progetti del club. Oggi due lezioni: la prima sulle “regole della comunicazione efficace, verbale e non verbale, nel calcio”, la seconda sul “ruolo del preparatore atletico”. Allenamenti e studio per i ragazzi delle selezioni maschili di Under 15, 16 e 17 e alle squadre femminili di Serie B e Primavera.

