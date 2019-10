Classifica migliori club al mondo: ecco la posizione della Lazio

Qual è la squadra più forte al mondo? Se lo chiedono in tanti e il sito specializzato 'FiveThirtyEight' di proprietà della ABC, dedicato all'analisi statistica in temi come economia, politica e sport, attraverso un particolare algoritmo ha decretato il vincitore: il Manchester City è il primo di 628 club. Chiudono il podio Bayern Monaco e Liverpool. Ultimo, fanalino di coda, è il C.S. Switchbacks, squadra statunitense. C’è anche la Lazio, ovviamente: posizione 47, sopra ad Atalanta (48) e Fiorentina (52). La Juventus è sesta, il Napoli 13°, l’Inter 19°, Roma 36° e Milan 42°.

