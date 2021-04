La Lazio ricorda il 4-2 alla Roma di 12 anni fa: "Poker servito" - VIDEO

Era l'11 aprile 2009, la Lazio batteva 4-2 la Roma nei giorni successivi al terremoto dell'Aquila in Abruzzo. Una vittoria anche per chi non c'era più, plasmata già nei primi quattro minuti della partita quando Pandev e Zarate inventavano due prodezze per andare sul 2-0. Poi Lichtsteiner e Kolarov calavano il poker nella ripresa, rendendo inutili i gol di Mexes e De Rossi. Succedeva dodici anni fa e oggi la Lazio ricorda quel pomeriggio meraviglioso per il pubblico biancoceleste con un video pubblicato sui social: "Poker servito".

Lazio - Roma 2009: il derby dell'Abruzzo, di Zarate e dei 5 espulsi

