La Lazio ricorda Mirko Fersini: "Il tuo sorriso è la nostra vittoria"

LAZIO, IL RICORDO PER MIRKO FERSINI - Nel cielo bianco e azzurro brilla una stella. Da lassù Mirko non smetterà mai di seguire e tifare la Lazio, gioire per lei, come quando lo faceva sul campo. Oggi avrebbe festeggiato 25 anni, un traguardo importante. Il club biancoceleste non dimentica e lo ricorda con un messaggio sul suo sito ufficiale: "Oggi Mirko Fersini avrebbe compiuto 25 anni. Il suo ricordo è ancora oggi vivo, il suo sorriso continua ad essere la nostra vittoria. Tanti auguri piccola stella biancoceleste".

