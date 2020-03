Dall'Atalanta all'Atalanta: la scalata della Lazio nel segno di Immobile

La Lazio si gode il primo posto in classifica, oltre agli elogi di tifosi ed addetti ai lavori. Il cammino trionfale della ‘banda Inzaghi’ in campionato è iniziato esattamente un girone fa, nella sfida contro l’Atalanta. A fine primo tempo, i capitolini perdevano 3-0 dopo aver vinto solamente tre delle ultime sette sfide, lo spogliatoio era inquieto ed i fischi impietosi al duplice fischio. Ciro Immobile ha preso per mano la squadra, facendola ripartire. Ha conquistato un rigore e l’ha trasformato, ha servito a Correa l’assist per il secondo gol, ha ottenuto un altro penalty e messo dentro anche quello. I ventuno minuti che hanno trasformato la Lazio hanno, indubbiamente, la firma del capocannoniere del nostro campionato.

ATALANTA - Domenica 15 marzo la Lazio ritroverà l’Atalanta, ‘Ciruzzo’ non sarà più l’attaccante ai cui gol è aggrappata la squadra di Inzaghi, ma un assoluto protagonista del calcio europeo. A quota 27 reti, gliene mancano solamente nove per eguagliare il record stabilito da Higuain nell’ultima stagione a Napoli. Il bomber di Torre Annunziata, sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, non è solamente il migliore in Italia, ma di tutta Europa. Nella classifica della Scarpa d’Oro, Ciro è in testa con 54 reti, seguito da Lewandovski, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori un mese. Gli altri inseguitori sono staccati, a quota 42. Dall’Atalanta all’Atalanta, l’exploit biancocelesti è targato Immobile.

