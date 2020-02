La Roma per Friedkin è solo il “Piano B”: fallito un tentativo per acquistare il Milan

Pallotta out, Friedkin in. La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo presidente, lo confermano gli striscioni comparsi nella notte a Via Piccolomini: “Che ti possa fulminare Dio onnipotente. Se lo facesse, anch'io diventerei credente”. Una bella dimostrazione d'affetto per il patron uscente dei giallorossi. Che se ne andrà con zero titoli, il 26 maggio e decine (centinaia?) di insulti come questi nel palmarès. Ma non solo. Pallotta se ne andrà soprattutto con un'accusa grave pendente sulla propria testa: quella di non aver mai amato la Roma. In questo Dan Friekin, seppur connazionale di James, sarà diverso. Più presente, appassionato. Uno che la Roma la bramava davvero. No? No, non secondo quanto riporta Milano Finanza. Il settimanale si dice sicuro che il futuro numero uno romanista, infatti, abbia in realtà cercato di acquistare il Milan prima di definire il closing con Pallotta. Stando alle indiscrezioni (che dicono essere “verificate”, ndr), Friedkin avrebbe trattato direttamente con la famiglia Singer - a capo del fondo Elliot - mettendo sul piatto 1 miliardo di euro. Nah, risposta negativa. Per i Singer il Milan vale di più e lo stesso Friedkin non avrebbe insistito troppo, visto che l'accordo per l'acquisizione della Roma pare ormai vicino (per 750 milioni, dei quali 260 per coprire i debiti, ndr). Una sorta di “Piano B”, in pratica, con buona pace di tutti. Anche di chi sull'altra sponda del Tevere dovrà fare i conti con l'essere solo una ruota di scorta.

