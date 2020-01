Lazio, 120 anni di storia: gli auguri della Uefa Europa League - FT

Centoventi anni di storia. La Lazio raggiunge uno storico traguardo, e lo festeggia godendosi le ultime vittorie in campionato e la Supercoppa alzata al cielo. Il cammino in Europa League, invece, non è andato come ci si aspettava: la compagine di Simone Inzaghi non ha superato la fase a gironi ed è uscito dalla competizione. Nonostante l’ultimo risultato, sui canali social del torneo sono apparsi gli auguri nei confronti della prima squadra della Capitale, vincitrice della Coppa delle Coppe del 1998/99 e della Supercoppa UEFA nello stesso anno: “Buon 120esimo compleanno, Lazio”.

