Lazio, gli auguri di Anna Falchi: “120 volte grazie di esistere e resistere!”

In un giorno così speciale per la Lazio, che oggi compie 120 anni, non potevano mancare gli auguri di Anna Falchi, tifosissima della prima squadra della Capitale e madrina biancoceleste. L’attrice ha voluto spendere qualche parola nei confronti del club in occasione dello storico anniversario: “Tanti auguri alla mia amata Lazio. Tante generazioni l’hanno amata, tirata e sostenuta e tante ancora ne verranno. Un compleanno speciale in un periodo di grandi soddisfazioni. Sempre forza Lazio e 120 volte grazie di esistere e resistere”, riporta la rassegna stampa di Radiosei.

