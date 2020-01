Lazio, questione di media punti: solo Eriksson meglio di Inzaghi

Avere una buona media, a scuola, è di fondamentale importanza per una promozione tranquilla. Promozione che Inzaghi si è guadagnato totalmente, guidando la panchina della Lazio con mani salde. Continua a raccogliere soddisfazioni, il mister piacentino, e soprattutto tanti punti. Lo dimostra l'attuale terzo posto in classifica e un filotto di 9 vittorie consecutive in Serie A. Ma, come riporta Lazio Page, sono soprattutto le statistiche a parlare. Solo Eriksson, con una media punti di 1.90, ha fatto meglio di Inzaghi nella storia della Lazio. L'attuale allenatore biancoceleste insegue da vicino, a quota 1.83. Insomma, non manca molto per spodestare quello che fino ad oggi è stato il migliore. E se il buongiorno si vede dal mattino...

