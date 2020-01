Lazio, Romulo con 4 maglie biancocelesti dopo la partita di Brescia: "Indovinate di chi sono?" - FOTO

L'esperienza di Romulo alla Lazio è durata solo sei mesi, un tempo ristretto ma che è bastato per tingere il cuore del brasiliano di biancoceleste e per farlo affezionare al solidissimo gruppo degli uomini di Inzaghi. L'esterno del Brescia non perde occasione per dimostrare l'attaccamento verso la Lazio e le amicizie che si è fatto nella rosa e infatti, al termine del match del Rigamonti vinto in extremis dai biancocelesti, ha ricevuto dai suoi ex compagni ben quattro maglie da gioco. E allora parte il sondaggio social: di chi sono le maglie? La risposta è presto fornita da Romulo ai suoi follower: si tratta delle casacche di Strakosha, Luiz Felipe, Bastos e Correa. Un piccolo tesoretto, testimonianza dell'incrocio tra il cammino della Lazio e quello di Romulo.

